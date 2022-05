Chief Medical Officer: «Dank Omikron-Booster gibt es im Herbst wohl keine Einschränkungen»

Ja – den ersten Booster erhielt ich im Dezember, den zweiten im April. Ich rechne damit, dass es die nächste Impfung diesen Herbst brauchen wird. Das Virus entwickelt sich rasant weiter, gleichzeitig sinkt die Immunität in der Bevölkerung. Auch daher entwickeln wir derzeit einen Impfstoff, der spezifisch an Omikron angepasst ist.

In der Schweiz denkt kaum jemand noch an Corona, alle Einschränkungen sind gefallen. Braucht es den nächsten Booster überhaupt?

Wir alle wollen in einer Welt leben, in der das Virus endemisch wird. Leider spielt Covid-19 da nicht mit: In den USA sehen wir bereits jetzt wieder einen rasanten Anstieg von Neuansteckungen, auch in China sind die Fälle explosionsartig gestiegen. Im Frühling und Sommer ist diese Normalität sicher möglich, im Herbst müssen wir wieder vorsichtig und wachsam sein.