QR-Codes für das Grab – so geht keiner vergessen

«Welches Problem gibt es, wenn man stirbt? Genau, man wird vergessen», meint Filip Cvetkovic. «Vielleicht nicht von den Kindern oder den Enkeln, aber spätestens die Urenkel haben keine Ahnung mehr, wer man war», so Cvetkovic in seiner Ankündigung zum Crowdfunding.

«Auf den Denkmälern und Grabsteinen steht nicht viel mehr als der Name sowie einige Ziffern. Der Tod ist sehr unpersönlich und man redet noch viel zu wenig darüber. Nichts ist aber so sicher wie der Tod», so Filip Cvetkovic aus Rapperswil zu 20 Minuten. Laut Cvetkovic sollen viele Menschen gerade noch so den Namen der Urgrosseltern kennen und kaum etwas darüber, wie die Person selbst war.