Politiker sind sauer: Zahlt die UBS über Jahre kaum Steuern?

SVP-Nationalrat Lars Guggisberg: «Es darf nicht sein, dass der Steuerzahler nun bei der UBS in die Bresche springt und am Ende die Zeche zahlen soll, während die Bank dank Tricks Steuern spart.»

Die neue UBS unter Sergio Ermotti soll dem Staat ordentlich Steuereinnahmen bescheren. Doch wie viel Geld fliesst in den nächsten Jahren wirklich an die Behörden?

Mit über 200 Milliarden Franken haben Bund und Nationalbank die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS abgesichert. Der Volkszorn ist gross , das Parlament verweigerte der Übernahme in einer ausserordentlichen Session gar die Genehmigung – mit unklaren Konsequenzen .

Grüne warnen vor massiven Steuerausfällen

Genau hier macht man sich im Bundeshaus aber Sorgen. Im Fokus stehen sogenannte Verlustvorträge. «Schon bei der letzten Krise 2008 stützten wir die UBS mit Milliarden. Im Anschluss zahlte sie in den Jahren darauf gar keine bis sehr wenig Steuern», sagt Grünen-Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber.

Die Banker hätten «frühere Verluste mit Gewinnen verrechnet und gleichzeitig Millionen-Boni ausbezahlt». Das sei «eine Sauerei» und dürfe nicht noch einmal passieren, so die Zürcherin. «Meines Wissens will die UBS aber genau das erneut versuchen. Da lupfte es mir den Hut.» Die Grünen fürchten, dass Verluste der CS mit künftigen Gewinnen der Mega-Bank verrechnet werden.

UBS: «Kein Kommentar»

Dies sei möglich, «soweit sie bei der Berechnung des steuerbaren Reingewinnes dieser Jahre nicht berücksichtigt werden konnten». Diese Regelung gelte für alle juristischen Personen – «unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich», so die ESTV. Im Klartext: Je nach Verlusten der CS muss die UBS womöglich über Jahre kaum Steuern bezahlen. Die UBS sagt auf Anfrage bloss: «Wir kommentieren dies nicht.»

Während die Linke geschlossen für eine solche Anpassung stimmen dürfte, setzen die Grünen auch auf Support der SVP. «Meine Hoffnung ist, dass sie mitzieht nach all den grossen Worten im Parlament.»

SVP-Guggisberg: «Darf nicht sein, dass Steuerzahler Zeche zahlen soll»

Tatsächlich stösst sie am rechten Pol auf offene Ohren. SVP-Finanzpolitiker Lars Guggisberg sagt: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Idee des Gesetzgebers war, Verlustvorträge für den Fall einer Milliarden-Rettung von Grossbanken einzuführen.»

Es dürfe nicht sein, «dass der Steuerzahler nun bei der UBS in die Bresche springt und am Ende die Zeche zahlen soll, während die Bank dank Tricks Steuern spart», so der Berner Nationalrat.