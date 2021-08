Youtuberin verrät - Dank seinem Tiktok-Hack lernte Julia Beautx ihren Freund kennen

In ihren Videos fokussiert sich Julia auf Lifestyle- und Beauty-Themen. Damit erklärt sie auch die Wahl ihres Pseudonyms «Beautx». Ihren echten Namen hält die Influencerin seit Jahren geheim.

Influencerin Julia Beautx (22) spricht eigentlich nicht gern über ihr Privatleben. Im «Place to B»-Podcast erzählt sie jetzt erstmals, wie sie ihren Freund kennengelernt hat.

Sie habe damals ein Video gemacht, in welchem sie versucht hat, eins seiner Tiktok-Videos nachzumachen. Damit wollte sie seine Aufmerksamkeit auf sich lenken.

Im «Place to B»-Podcast erzählt die 22-Jährige jetzt, wie die beiden zueinandergefunden haben.

Am 1. Januar 2021 hat Julia Beautx ihre Beziehung zu Freund Matthias mit einem Instagram-Post öffentlich gemacht.

Julia Beautx ist seit acht Jahren erfolgreiche Youtuberin, auf Instagram zählt sie über drei Millionen Followerinnen und Follower und ihr Tiktok-Account gehört zu den erfolgreichsten Deutschlands. Ausserdem spielt die Influencerin aktuell in der ZDF-Serie «Frühling» eine Nebenrolle. Und obwohl die 22-Jährige so viel von sich mit ihren Followerinnen und Followern teilt, sprach sie bisher nur ungern über ihr Privatleben.

So nahm sie sich auch genügend Zeit, um ihre neue Beziehung öffentlich zu machen: Erst am 1. Januar 2021 teilte sie ein Foto von sich und ihrem Freund Matthias Schuberth auf Instagram. Das Bild zeigt die beiden, wie sie sich küssen, in den Händen halten sie Wunderkerzen. Unter dem Post schrieb sie: «Ich brauche kein Feuerwerk, wenn ich mit dir zusammen bin» – und ein rotes Herz-Emoji. Ihren Followerinnen und Followern wünschte sie ein frohes neues Jahr.