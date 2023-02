Dominic Scheffler (18) erfüllt sich sein grosser Baseball-Traum

Als erster in der Schweiz ausgebildeter Spieler hat Dominic Scheffler (18) einen Vertrag in der MLB unterschrieben. Doch der Weg des Zürchers in die US-Profiliga ist noch ein langer.

Dominic Scheffler (18) hat das geschafft, was vor ihm noch keinem gelungen ist. Als erster in der Schweiz ausgebildeter Spieler hat der Zürcher einen mehrjährigen Profivertrag in der US-amerikanischen Major League Baseball (MLB) unterschrieben. Vergangene Woche machten die Cincinnati Reds die Verpflichtung des Pitchers öffentlich.

«Dieses Ziel habe ich jahrelang verfolgt», sagt Scheffler zu 20 Minuten. «Es ist ein Traum, der nun in Erfüllung geht.» Doch nicht nur sportlich, auch finanziell ist es für den Maturanden ein riesiger Schritt. Über konkrete Zahlen möchte Scheffler nicht sprechen, sein Jahressalär dürfte sich aber im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen.

«Grosseltern sind meine grössten Fans»

Dass er es so weit geschafft hat, verdankt er seinen Grosseltern. Scheffler, der in Zürich geboren ist, verbrachte seine frühe Kindheit aufgrund eines Jobangebotes seines Vaters in Australien. Dort kam er erstmals mit Baseball in Kontakt. 2011 kehrte die Familie in die Schweiz zurück, das Thema Baseball hatte sich für den damals Siebenjährigen damit eigentlich erledigt.

Doch sein Grossvater motivierte ihn zum Weitermachen, suchte im Internet nach einem Club und stiess dabei auf die Zürich Barracudas. «Ohne meine Grosseltern wäre ich nicht da, wo ich heute bin», sagt der 18-Jährige. Ständig hätten sie ihn ins Training gefahren, kaum ein Spiel verpasst. «Sie sind meine grössten Fans.»

Scouts entdecken Video

Neben der Unterstützung seines Umfelds, Talent und viel harter Arbeit benötigte Scheffler für den Sprung zu einem MLB-Team aber auch eine grosse Menge Glück. Nach einem Austauschjahr in Japan wechselte er 2021 von den Zürich Barracudas an die Baseball Academy im deutschen Regensburg, «In der Schweiz gibt es in Sachen Professionalität keine vergleichbaren Strukturen», so Scheffler.

Um die Aufmerksamkeit von US-amerikanischen College-Teams zu gewinnen, lädt die Academy regelmässig Highlight-Videos ihrer Spieler auf Twitter hoch. «Scheinbar sind mehrere Trainer irgendwie auf mein Video gestossen und haben etwas in mir gesehen», sagt Scheffler. Gleich mehrere Colleges stiegen daraufhin ins Werben um den Schweizer ein. Schliesslich schickten sogar einige Profi-Teams ihre Scouts in ein Trainingscamp nach Valencia, um Scheffler genauer zu beobachten.

Trainingskomplex in Arizona

Am Ende hatte Scheffler mehrere Angebote auf dem Tisch – sowohl von College- als auch von Profi-Teams. Er entschied sich für den direkten Weg in die MLB. «Kaum ein Spieler beendet das College, bevor er zu einem Profi-Team wechselt. Darum wäre das ein kostspieliger und zugleich sinnloser Umweg gewesen», erklärt Scheffler seine Beweggründe. «Zudem war das Angebot von Cincinnati auch finanziell so lukrativ, dass ich es kaum ausschlagen konnte.»

Doch bis der Pitcher auch tatsächlich zu seiner MLB-Premiere vor mehreren Zehntausend Zuschauern und Zuschauerinnen kommen wird, dürfte es noch einige Jahre dauern. Zunächst geht es im Februar in ein Trainingscamp in der Dominikanischen Republik, anschliessend stehen in Deutschland seine Matura-Abschlussprüfungen an. Ab Juni beginnt für Scheffler sein neuer Job in Arizona.

Dort befindet sich ein riesiger Trainingskomplex, in dem sich die Liga-Neuankömmlinge über mehrere Jahre bereit für die Profi-League machen und in Nachwuchsligen gegeneinander antreten. Um die vier Jahre dürfte es sicher dauern, bis zum Sprung in die MLB. Das sei ein sehr ambitioniertes Ziel, «aber diesen Anspruch habe ich an mich selbst», so Scheffler.