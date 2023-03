Ein Fehler mit Folgen – in diesem Fall mit guten Folgen für Bedürftige in München: Weil Matthijs de Ligt (23) Nati-Goalie Yann Sommer (34) in der Champions League gegen Paris Saint-Germain aus der Patsche helfen musste, landen rund 700 Kilogramm Schokolade bei der gemeinnützigen Organisation «Münchner Tafel». Dies bestätigt der Schweizer Schoggi-Hersteller Kägi auf Anfrage von 20 Minuten.

Süsse Ladung: Ein Lieferwagen mit rund 700 Kilogramm Schoggi wurde am Donnerstag in Richtung München entsandt.

Spieler waren nicht mehr da

Kägi wittert umgehend die Chance auf einen PR-Stunt und schickt am nächsten Morgen einen Lieferwagen mit rund 700 Kilo süssen Produkten vom toggenburgischen Lichtensteig SG in Richtung München. «Die Idee war es, die Schokolade dort an de Ligt zu übergeben», so Miu Nguyen (32) von Kägi Söhne AG. Nur seien bei der Ankunft in Bayerns Hauptstadt die Spieler nicht mehr auf dem Trainingsgelände an der Säbener Strasse gewesen.