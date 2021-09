1/16-Final im Schweizer Cup - FCZ dank Marchesano-Freistoss weiter – Lausanne siegt nach Verlängerung

Am Freitagabend standen im Schweizer Cup die ersten 1/16-Finalspiele an. Der FC Zürich muss lange zittern, schlägt Kriens aber knapp mit 1:0. Lausanne gewinnt gegen Erstligist Bulle nach Verlängerung.

1 / 5 Der FCZ müht sich gegen Kriens in den Cup-Achtelfinal. Twitter/FCZ Antonio Marchesano zirkelte dabei einen Freistoss genau unter die Latte (Symbolbild). Urs Lindt/freshfocus Servettes Alex Schalk schoss gegen die Amateurkicker von Concordia Basel drei Tore. Twitter/Servette

Darum gehts Am Freitag stehen die ersten Partien des 1/16-Final im Schweizer Cup an.

Der FCZ gewinnt dabei beim SC Kriens mit 1:0.

Lausanne schlägt Erstligist Bulle erst nach 120 Minuten.

Kriens (ChL) – FC Zürich 0:1

Der FCZ startete mit viel Dampf und kam früh im Spiel zu den ersten Torchancen. Weder Bledian Krasniqi (4. Minute), noch Wilfried Gnonto (6.) oder Ousmane Doumbia (14.) konnten aus ihren Abschlüssen aus dem Spiel heraus Kapital schlagen. Ganz anders dann Antonio Marchesano, der in der 19. Minute einmal mehr seine hervorragenden Qualitäten bei ruhenden Bällen bewies und einen Freistoss direkt ins Lattenkreuz zirkelte.

Die zweite Halbzeit gingen die Zürcher dann etwas gemächlicher an und liessen den Underdog aus der Zentralschweiz lange an einer Überraschung schnuppern. Nach dem Seitenwechsel wirkte der Favorit aus der Super League etwas platt, woraufhin Trainer André Breitenreiter in der 60. Minute mit einem Dreifach-Wechsel für neue Impulse sorgen wollte. Dies gelang dem FCZ nur bedingt, denn ausser einigen wenigen Chancen konnte er die Krienser Abwehr nicht vehement unter Druck setzen.

Kurz vor Spielschluss hätte der Underdog sogar die ganze dicke Chance auf den Ausgleich gehabt, doch Albion Avdijaj schoss wenige Meter vor dem Zürcher Kasten am Tor vorbei. Am Ende bringt der Tabellenführer der Super League die Führung über die Runden und rehabilitiert sich damit zumindest resultatmässig für die 0:4-Klatsche vom vorherigen Wochenende gegen Meister YB in Bern.

Concordia Basel (2. Int.) – Servette 1:4

Lange zumindest an einer Sensation schnuppern konnten die Amateurkicker von Concordia Basel. Der Club aus der 2.Liga inter geriet gegen das eigentlich formstarke Servette bereits nach 10 Minuten durch den Treffer von Alex Schalk früh in Rückstand, konnte in Person von Goalgetter Manuel Alessio aber kurz darauf (19. Minute) ausgleichen.

Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeitpause, aus welcher die Genfer gestärkt zurückkamen. Auf den Treffer zum 2:1 von Ex-Lille-Stürmer Ronny Rodelin liess die Mannschaft von Alain Geiger aber lange Zeit weitere auf sich warten lassen. Erst in der Schlussphase konnte Schalk mit seinen persönlichen Toren Nummer zwei (80.) und drei (90.) alles klar machen und den Super-League-Vertreter ins Cup-Achtelfinal schiessen.

Bulle (1.) – Lausanne 2:3

Das wohl spektakulärste Cup-Spiel ereignete sich am Freitagabend im Kanton Fribourg. Dabei sah es nach zwei frühen Lausanne-Treffer lange nach einem komfortablen Sieg des Favoriten aus der Super League aus. Florent Genoud per Eigentor (9.) und Mayron George (11.) stellten die Weichen für einen vermeintlichen klaren Triumph des Favoriten, doch Bulle liess sich nicht beirren und erzielte kurz nach dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer durch Arthur Deschenaux. In der Nachspielzeit gerieten die Lausanner dann noch mehr ins Schwimmen und mussten nach einem Eigentor von Armel Zohouri tatsächlich in die Verlängerung. Dort war es dann ironischerweise wieder Zohouri, der traf. Dieses Mal aber ins richtige Netz und somit zu einem knappen Sieg für die Waadtländer.

Neuchâtel Xamax (ChL) – Lugano 0:1

Der Gang auf die Maladière war für den FC Lugano an diesem Freitagabend kein einfacher. Die Tessiner mühten sich gegen den Challenge-League-Club über weite Strecken erfolglos ab, ehe der grosse Auftritt des eingewechselten Christopher Lungoyi folgte. Der Stürmer kam in der 57. Minute rein und erzielte in der 89. Minute nach einem sehenswerten Zuspiel von Numa Lavanchy den goldenen Siegtreffer.

Yverdon (ChL) – Wil (ChL) 3:0

Achtungserfolg für Uli Forte und Yverdon-Sport. Die Waadtländer bezwingen im heimischen Stadion den Liga-Rivalen Wil mit 3:0 und stehen damit im Achtelfinal des Schweizer Cup. Für die Tore waren Ex-Servettien Koro Koné (17. Minute), YB-Leihgabe Shkelqim Vladi (32.) und kurz vor Schluss Mischa Eberhard besorgt (87.). Noch im August hatten die Wiler mit Trainer Alex Frei in der Challenge League gegen denselben Gegner mit 3:0 gewonnen. Damals stand bei Yverdon Uli Forte allerdings noch nicht an der Seitenlinie.