Heimfluch gegen Walliser beendet - Dank Traumtoren von Imeri und Cognat – Servette holt Derby-Sieg gegen Sion

Im Romand-Derby schafft es Servette erstmals seit Mai 2013 wieder daheim gegen den FC Sion zu gewinnen. Dank des 2:1-Erfolgs können sich die Genfer in der Tabelle weiter nach vorne orientieren.

1 / 3 Grosser Jubel bei Servette: Die Grenats holen den Derby-Sieg gegen Sion. Pascal Muller/freshfocus Shootingstar Kastriot Imeri war dabei mit einer brillanten Einzelleistung für das 2:1 besorgt. Pascal Muller/freshfocus Die Sittener müssen derweil aufpassen, nicht noch in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden. Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Am früheren Sonntagnachmittag duellierten sich Servette und Sion im Romand-Derby.

Dabei setzten sich die Genfer mit 2:1 durch.

Ein Heimsieg gegen Sion gelang Servette zuvor zuletzt im Mai 2013.

Den Torreigen eröffnete der glänzend aufgelegte Timothe Cognat, der Servette mit einem herrlichen Weitschuss in der 25. Minute in Führung schoss. Die Reaktion der Walliser liess nicht lange auf sich warten, denn Filip Stojilkovic glich die Partie bereits acht Zeigerumdrehungen später aus, als er eine Flanke am ersten Pfosten im Stile eines Klasse-Stürmers zum 1:1 einschob.

Für das nächste Highlight war dann Kastriot Imeri besorgt. Der Shootingstar bewies sein grosses technisches Vermögen, indem er sich den Ball mit einem hervorragenden ersten Kontakt selbst vorlegte und ihn dann in der 44. Minute wunderschön an Sion-Keeper Kevin Fickentscher vorbei ins Tor lupfte.

Wenig Torchancen in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit stand Imeri dann in der 72. Minute wieder im Fokus des Geschehens, als er im Strafraum von Sions Anto Grgic zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Stefan Horisberger verzichtete aber zu Recht darauf, in dieser Szene auf Penalty zu entscheiden.