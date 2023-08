Dank Umsatzlohn: Ein Zürcher Kellner verdiente 16’500 Franken in einem Monat 

Im vergangenen Juni hiess es Zahltag für einen Kellner eines Restaurants am Zürichsee. Soweit nichts Spezielles. Doch was auf dem Konto des Servicemitarbeiters landete, toppt wohl alles, was in der Branche so üblich ist. 16’500 Franken verdiente der Mann in einem Betrieb, der von Szene-Gastronom Michel Péclard und Florian Weber betrieben wird.