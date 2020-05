Aktualisiert 25.04.2020 19:58

«Bliib dihei»-Livestream

Jetzt singt Seven für dich – und zwar auf Deutsch

Hecht! Seven! Monet192! Und eine Handvoll weiterer Acts bringt dir heute Club-Feeling in die Stube. Plus: Du kannst wieder für einen guten Zweck spenden.

von shy

Oh, für den guten Zweck spenden? Für welchen und wie denn?

Wie vergangene Woche sammeln wir Stutz für die Caritas, die diesen für den Kampf gegen Armut braucht. Wenn du nur die paar Franken, die du am Samstag ja nicht für teure Drinks in Bar und Club ausgeben kannst, zusammenklaubst und spendest, tust du schon eine Menge Gutes – auch für dein Karma, solltest du an so was glauben.

Spenden ist zudem easyer, als deinem Barkeeper zu erklären, dass du deinen Daiquiri lieber mit Whisky trinkst, weil du vom Mainstream nicht viel hältst:

1. Starte am Samstag die Twint-App, schon siehst du alle Infos.

2. Alternativ scannst du mit der Twint-App den QR-Code, der im Livestream auf 20min.ch und auf der 20-Minuten-App angezeigt wird (Anleitung gleich hier unten).

3. Schicke ein SMS an die Nummer 227 mit dem Text DIHEI plus Zahl für den Frankenbetrag (Beispiel: DIHEI5 = 5 Franken, DIHEI100 = 100 Franken).

Die Spendenaktion wird ermöglicht durch die Partnerschaft mit Twint und RaiseNow.

Was meint ihr mit «Kampf gegen Armut»?

Hecht-Stefan, the Erklärungs-Stage is yours:

«Obwohl alle vom Coronavirus betroffen sind, trifft es wieder die unterste Schicht am stärksten, also die Menschen ohne finanzielles Polster und ohne gute Ausbildung. Darum ist es wichtig, dass die Schweiz zusammensteht und versucht, ihnen zu helfen. Wir dürfen nicht denken, dass es vor Corona allen Leuten in der Schweiz gut ging und wir können verhindern, dass genau diese Menschen nicht unter dem Existenzminimum leben müssen.»

Danke, Hecht-Stefan!

Muss ich sonst noch was wissen für Samstagabend?

Nö. Mix dir deinen Lieblingsdrink, zieh die schicken Schuhe an und schieb die Möbel zur Seite – am Samstagabend ist der Stubenboden das Tanzparkett.

Hier gibts das Line-up der vorerst letzten «Bliib dihei»-Ausgabe in der Übersicht:

Hecht: Die Züri-Luzerner haben mit ihrem unglaublich ohrwurmigen Mundartpop im Oktober das Zürcher Hallenstadion ausverkauft.