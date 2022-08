Ernährung: «Dank veganer Ernährung bin ich so fit wie nie zuvor»

Jeannine Küpfer, 32

«Ich leide, seit ich 16 bin, an Colitis ulcerosa, einer chronischen Entzündung des Dickdarms. Seit ich 28 bin, ernähre ich mich vegan und habe so meine Krankheit in den Griff bekommen. Ich hatte schon zuvor immer wieder Eisen- und Vitamin-B12-Mangel. Also nehme ich jetzt wie vorher auch schon jeden Tag Vitamine zu mir. Meine Mutter lebte schon zuvor vegan, was mir geholfen hat, umzusteigen. Gemacht habe ich das vor allem wegen meines Gewissens. Dass es mir jetzt auch gesundheitlich besser geht, ist aber natürlich ein super Nebeneffekt. Deshalb bin ich überzeugt von der veganen Ernährung.»