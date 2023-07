Kreative Jobsuche in Zürich: Dank Werbeplakaten zum neuen Job

1 / 2 Mit diesem Plakat präsentiert sich Karin Heinrich als Marketingfrau auf Jobsuche. Privat Karin Signer ist selbstständige Personalberaterin. Laut Signer wird die Jobsuche ab 50 Jahren zur grossen Herausforderung. Privat

Je älter man ist, umso herausfordernder und anstrengender wird die Jobsuche. Das weiss auch Karin Heinrich, welche sich auf der Suche nach einer neuen Stelle an eine nicht alltägliche und mutige Herangehensweise gewagt hat: Mit einem Plakat, welches nicht nur die Marketingfrau von Kopf bis Fuss zeigt, sondern auch ihre Kompetenzen auflistet, wirbt die 57-Jährige für sich selbst. Für ihr Plakat buchte sie insgesamt 18 Werbeflächen in Zürich und fünf in Zug. Alles zusammen kostete sie 2000 Franken, doch das Geld sei es der 57-Jährigen wert: «Ich will unbedingt eine Tätigkeit finden, für die ich wertgeschätzt werde.»

Karin Heinrich ist seit gut zwei Monaten auf Jobsuche und hat seither rund 32 Bewerbungen geschrieben. Über die Plakat-Aktion habe sie noch kein Stellenangebot erhalten, doch sei sie bei drei Bewerbungen bereits in die nächste Runde gekommen. Obwohl Karin Heinrich 15 Jahre als Product Managerin tätig war, ist sie auch offen für neue Herausforderungen: «Ich habe mich auch schon als Bestattungs-Allrounderin beworben und für eine Stelle im Seniorenheim.»

Das sagt die Personal-Expertin

Laut der Personal-Expertin Karin Signer wird die Jobsuche ab 50 Jahren besonders schwierig, ein gutes Netzwerk sei darum Gold wert: «Es lohnt sich, unter anderem ein gepflegtes Profil auf Job-Vernetzungsplattformen wie Linkedin zu haben.»

Auf sich aufmerksam machen könne man aber auch mit einer Idee wie jener von Heinrich: «Ich finde es eine unkonventionelle und kreative Idee – es braucht Mut, sich so zu exponieren.» Damit könne die Jobsuchende womöglich auch den verdeckten Arbeitsmarkt erreichen: «Es gibt nämlich sehr viele Stellen, welche nicht publik gemacht werden und unter der Hand weggehen», so Signer.

Das sagt der PR-Experte

Für den PR-Experten Raoul Stöhlker ist die Art und Weise, wie sich Heinrich bewirbt, grossartig. «Sie wird damit die Chance, einen Job zu finden, massiv erhöhen. Es gehört zum Unternehmergeist, etwas zu wagen und ‘out of the box’ zu denken.» Er könne Heinrich für diese Aktion nur gratulieren.

Doch nicht nur, dass die 57-Jährige sich getraut hat, mit Plakaten auf der Strasse auf Jobsuche zu gehen, lobt der PR-Experte – auch die Umsetzung sei super. «Sie wirkt authentisch, souverän und die Körpersprache auf dem Bild ist richtig gut», sagt Stöhlker.

Dennoch gibt es einen Punkt, so der PR-Experte, der bei einer solchen Aktion zu beachten ist: «Mit den Plakaten an verschiedenen Strassenecken hat Heinrich einen Streuverlust. Viele Passanten, die am Plakat vorbeigehen, können ihr keinen Job vermitteln. Dennoch erhöht sie ihre Sichtbarkeit. Nicht zuletzt, weil sie damit mediale Aufmerksamkeit gewinnt und bestenfalls viral geht.»

Alles in allem sei es eine super Aktion, welche die Chancen auf eine neue Stelle auf ein Vielfaches erhöht. «Nachahmern rate ich aber ab, das Gleiche zu tun. Heinrich ist die Erste, die sich so sichtbar macht. Alle anderen sind Trittbrettfahrer. Das ist dann wenig originell», so Stöhlker abschliessend.