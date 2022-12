Katar 2022: Schiri-Boss Pierluigi Collina über WM-Nachspielzeiten

Im Bestreben, die effektive Spielzeit nahe an den vorgesehenen 90 Minuten zu halten, hat Fifa-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina bereits vor dem Turnier angekündigt gehabt, dass an der WM länger nachgespielt werden soll. Kurz vor Vorrundenende äussert sich die italienische Schiri-Ikone nun zu den bisherigen Erkenntnissen der Regeländerungen und dazu, wie er als Schiri-Boss die XXL-Nachspielzeiten bewertet.

Wie hat sich die effektive Spielzeit an der WM verändert?

Wie bewertet die Fifa die Änderungen?

Wieso gibt es an der WM längere Nachspielzeiten?

Die Verletzungsunterbrüche seien schon vorher berücksichtigt worden, aber bloss standardmässig mit einer Minute. «Wir haben aber gesehen, dass die Behandlung vieler Verletzungen mehr als eine Minute dauert», so Collina. Auch VAR-Überprüfungen oder die Zeit, die der Torjubel in Anspruch nimmt, sind weitere Zeitverluste, die zur Verlängerung der effektiven Spielzeit kompensiert werden sollen.

Seit wann plante die WM eine Verlängerung der Nachspielzeiten?

Die Anpassung der Nachspielzeit ist kein Schnellschuss für die Wüsten-WM in Katar, sondern ist gemäss Collina bereits an der letzten Endrunde geplant und mit Hochdruck bearbeitet worden. «In Russland haben wir bereits etwas in dieser Richtung unternommen. Wir haben die Schiedsrichter gebeten, die Nachspielzeit nach jeder Halbzeit genauer zu berechnen», erklärt der Fifa-Schiri-Boss.

Allerdings seien 2018 nur sechs Auswechslungen im Vergleich zu zehn bei der WM in Katar erlaubt gewesen. «In Russland lag der Durchschnitt bei 6,5 Minuten», sagt Collina und hält fest: «Wenn wir das mit den vier zusätzlichen Auswechslungen berücksichtigen, können wir von einer Minute mehr ausgehen. Wir wären dann also bei einer Steigerung von 7,5 Minuten in Russland auf zehn Minuten hier in Katar.»