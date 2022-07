Wimbledon: Dank Zauber-Tennis und Schmerztabletten steht Badboy Kyrgios im Viertelfinal

1 / 4 Nick Kyrgios traf im Wimbledon-Achtelfinal auf Brandon Nakashima. Getty Images Während der Partie hatte der Australier starke Schmerzen. REUTERS Für diese erhielt er Schmerztabletten. REUTERS

Im Drittrunden-Duell in Wimbledon flogen zwischen Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas am Samstagabend die Fetzen. In vier Sätzen setzte sich der 27-jährige Australier gegen den Griechen durch. Doch es war ein regelrechtes Hass-Duell. Die beiden beleidigten sich, Tsitsipas beschoss Kyrgios mit Bällen, letztgenannter forderte den Ausschluss des Griechen. Nach der Partie warf der Verlierer dem Sieger Mobbing vor.

Und so fragten sich viele Fans, ob es am Montag im Duell zwischen Kyrgios und Brandon Nakashima wieder zu Eklats kommen würde. Doch diejenigen, die darauf hofften, wurden enttäuscht. Der Badboy des Tennis war ganz brav, rastete nicht aus und zeigte keine Extra-Show für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese bekamen natürlich dennoch was zu sehen. Der 27-Jährige (ATP 40), der als Favorit in die Partie ging, setzte sich gegen den 20-jährigen Nakashima (ATP 56) in fünf Sätzen 4:6, 6:4, 7:6, 3:6 6:2 durch.

Schmerzen im ersten Satz

Dabei sah es Ende des 1. Satzes noch so aus, als ob Kyrgios den Achtelfinal aufgeben müsste. So verletzte er sich an der Schulter, konnte zeitweise kaum mehr einen Ball richtig schlagen. Immer wieder hielt er sich seine Schulter, sein Blick war schmerzverzerrt, verlor Punkt um Punkt. Doch er biss auf die Zähne und wurde im 2. Satz wieder stärker – wohl auch dank Schmerztabletten, die er erhielt. Kyrgios zeigte teilweise Zauber-Tennis, schaffte den Satz-Ausgleich. Den dritten Durchgang gewann der Australier im Tie-Break, mit 7:2 war die Satzentscheidung zum Ende deutlich.