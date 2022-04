14 Jahre Sanierung – Dank zehntausenden Spendern saniert – «Spiezerli» kann endlich wieder auslaufen

14 Jahre mussten die Fans des «Spiezerli» warten - am 8. April soll es nun endlich soweit sein.

14 Jahre mussten die Fans des «Spiezerli» warten - am 8. April soll es nun endlich soweit sein. Der grösste Schraubendampfer der Schweiz sticht zu seiner zweiten Jungfernfahrt in den Thunersee. Das DS Spiez, wie das Schiff eigentlich heisst, wurde 1901 erbaut und fuhr zwischen 1952 und 2008 mit Dieselantrieb, bevor es die BLS ausser Betrieb nahm.

«Ich habe eine riesige Freude»

«Wir hatten damals mehrere 10’000 Kleinspenderinnen und -spender», so Beeler weiter. «Kinder haben teilweise ihre Sparbüechli geopfert oder haben Geld gesammelt. Auch viele ältere Leute waren unter den Spendern.» Eine Million steuerte der pensionierte Zahnarzt Marc Oesterle aus Köniz bei.

Emotionen im Spiel

«Wir freuen uns natürlich auch riesig», sagt Merlach. «Es war ein langes und herausforderndes Projekt, ein richtiges Auf-und-Ab. Wir sind erleichtert, dass wir das ‹Spiezerli› jetzt endlich einflotten können. Es kommt damit quasi zurück in die Familie.»

«Es war von Anfang an klar, dass das ‹Spiezerli› kein Kursschiff sein kann, dafür ist es mit total 100 Plätzen viel zu klein», sagt Merlach. «Es ist gedacht für spezielle Anlässe: Hochzeiten, Geburtstagsfeste, vielleicht kleine Firmenfeiern.» Wer das Schiff für einen Anlass mieten will, muss für eine vierstündige Fahrt am Freitag oder Samstag 5225 Franken bezahlen. Eine einstündige Fahrt unter der Woche kostet dagegen 2350 Franken.