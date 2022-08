Schluss mit «Kurvenkreischen»: Dank Zürcher Startup sollen Trams und Züge in Kurven nicht mehr quietschen

Nicht nur verspricht die Firma, so die Lärm- und Feinstaubemissionen zu reduzieren, auch der Rad- und Schienenverschleiss und die Instandhaltungskosten für die Infrastruktur würden minimiert.

Das Zürcher Startup Traila will dem schrillen Kreischen von kurvenfahrenden Trams und Zügen ein Ende setzen.

Mehrere Sensoren eruieren die optimale Laufposition auf den Gleisen, quietschende Trams und Züge sollen so der Vergangenheit angehören.

Durch Kurven fahrende Trams oder Züge produzieren ein lautes Quietschgeräusch – das sogenannte Kurvenkreischen. Das tut nicht nur Passantinnen und Passanten in den Ohren weh, sondern bringt auch manche Anwohnerinnen und Anwohner um den Schlaf. Das Zürcher Startup Traila will dem schrillen Kreischen nun ein Ende setzen.

Das Unternehmen verspricht nicht weniger als eine «Revolution im urbanen Schienenverkehr»: Mit einem aktiven Lenksystem, das für eine optimale Laufposition auf den Gleisen sorgen soll, sollen quietschende Trams und Züge der Vergangenheit angehören. Nicht nur verspricht die Firma so die Lärm- und Feinstaubemissionen zu reduzieren, auch der Rad- und Schienenverschleiss und die Instandhaltungskosten für die Infrastruktur würden minimiert.

«Durchbruch in der Bahnindustrie»

Anlässlich der Verkündung einer Kooperation mit den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) stellte das Unternehmen am Freitag die weltweit neuartige Technologie, die die Räderachse dank Sensoren richtig ausrichtet, erstmals vor. «Das aktive Lenksystem stellt einen Durchbruch in der Bahnindustrie dar», sagte Traila-CEO Tom Morris. «Kosten, Verschleiss-, Lärm- und Schadstoffemissionen gehen zurück, gleichzeitig steigt die Lebensqualität für alle Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner.»

Mit einem von der VBZ zur Verfügung gestellten Tram 2000, das von Traila modifiziert wurde, finden derzeit Tests statt, so Morris. «Bald könnte das Traila-Tram auf dem Schienennetz in Zürich unterwegs sein und Daten sammeln, um in Zukunft komplett geräuschloses Tram- und Zugfahren zu ermöglichen.»