Diese sollen für einen Einbruch in ein Haus in Ermatingen verantwortlich sein.

Für ihren Einsatz wurden zwei Elfjährige am Donnerstag von der Kantonspolizei Thurgau belohnt. Die beiden Buben konnten Ende Januar, nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, in Ermatingen, die mutmasslichen Täter derart gut beschreiben, dass die Polizei die zwei Männer kurze Zeit später verhaften konnte. « Als unsere Polizisten vor Ort waren, kamen zwei Knaben auf sie zu und konnten eine sehr genaue Beschreibung der Täter abgeben, die ihnen vorher im Quartier verdächtig aufgefallen waren. Dank dieses mustergültigen Signale le ments klickten einige Stunden später die Handschellen », steht in einem Post der Kantonspolizei Thurgau auf Facebook.