«Dankbarkeit macht alles ein wenig leichter»

Sepp Toni 08.05.2020, 18:47

Die Ski Profis hatten mit der Saison Glück, jedoch glaube ich, dass es in Zukunft auch bei den Wintersportarten massive finanzielle Auswirkungen haben wird. Das wird in der ganzen Wirtschaft so sein. Die Sponsoren werden ihr Geld nicht mehr so einfach aus dem Portemonnaie nehmen.