«Danke, danke, danke! Ich bin unglaublich überwältigt»

Als das Geld nicht mehr reichte, bat Alex* (34) auf Facebook um Essen. Bei 20 Minuten hat sie erzählt, wie es dazu kam. Das Video schlug Wellen, viele Leute aus der Community wollten helfen.

Alex* erhielt Hunderte positive Feedbacks auf ihr Video bei 20 Minuten. «Ich weiss gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich danke allen von ganzem Herzen für all die lieben Angebote!»

Eine Einladung zum Nachtessen, neue Schuhe oder ein Gratishaarschnitt: Zahlreiche Personen möchten Alex mit einer kleinen Geste unterstützen. Alex ist gerührt ab all den aufmunternden und unterstützenden Nachrichten, die ihr Video ausgelöst hat: «Wow, ich bin überwältigt. Ich musste weinen beim Lesen der Nachrichten!»

Einer von ihnen ist Lukas*. Der 34-Jährige ist selbstständig und hat Alex 100 Franken per Twint gesendet. «Ich weiss, wie es ist, mit wenig Geld durchzukommen.» Er habe gar nicht gross darüber nachgedacht, sondern habe sich einfach gemeldet. «Ich war im ersten Moment wirklich schockiert über ihre Situation. Und finde gleichzeitig, dass Alex unglaublich viel Mut hat, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Ich unterstütze sie sehr gerne.»

