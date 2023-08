Eine Million Millionäre in der Schweiz: Das sagt die Community

Gemäss UBS und CS leben rund zwei Prozent aller Millionärinnen und Millionäre weltweit in der Schweiz. Je nach Währung und Zählart kommen die Banken jedoch auf unterschiedliche Zahlen: Die Bank Cler weist über 350’000 Menschen mit einer Million Franken Vermögen aus, die UBS und CS sprechen von fast einer Million Menschen in der Schweiz, die mehr als eine Million Dollar besitzen.

Das Thema Geld und Vermögen bewegt die 20-Minuten-Leserschaft. Vor allem Menschen, die von sich sagen, dass sie nicht zu der Gruppe der Wohlhabenden gehören, haben fleissig kommentiert. Maria-Anne schreibt zum Beispiel: «Ich bin keine Millionärin, weit davon entfernt. Ich schlage mich Monat für Monat mit dem Existenzminimum durch, wie wohl viele von uns. Es ist nicht angenehm. Obwohl ich arbeite, komme ich ohne Unterstützung nicht durch, um meinen Sohn vernünftig zu bilden und zu fördern, trotzdem geht es uns gut. Also danke an all die Millionäre, die, was auch immer, für unseren Wohlstand beitragen.»