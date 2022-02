Basel – «Danke für eure Hilfe, aber ich bin noch am Leben»

Als Tidiane Sane am Montagmorgen aufwachte und sein Instagram checkte, glaubten seine Follower, er sei tot. Der 25-jährige Basler Musiker mit dem Künstlernamen Mafou las zahlreiche Beileidsbekundungen. Dann fing er an zu googlen und stiess auf zahlreiche Artikel von obskuren Portalen wie Showbizcorner oder Social Telecast, die die Nachricht über den Tod des «populären Schweizer Musikers» verbreiteten, wie die «bz Basel» berichtet.

Darin war die Rede von schweren gesundheitlichen Problemen, an denen der Musiker gemäss nicht genannter Quellen gelitten haben soll. Auch von Depressionen war die Rede. Nichts von alledem ist wahr. Mafou, ein Resident im Basler Club Elysia, der auch dem Kollektiv und Label Somatic Rituals angehört , ist putzmunter. Auf Instragram stellte er noch am Montag klar: Ich bin noch am Leben und es geht mir gut.»