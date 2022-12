Wladimir Putin im Kreml: «Die Mäuler der Menschenfresser»

Putin im Kreml : «Danke, Sie haben uns aus den blutigen Mäulern der Menschenfresser befreit»

300 Tage Krieg in der Ukraine. Präsident Wolodimir Selenski verbrachte den Tag an der Front, sein russischer Amts-«Kollege» im Kreml. Wladimir Putin verlieh Orden und erhielt viel Dank.

Am Dienstag besuchte er überraschend die schwer umkämpfte Stadt Bachmut im Osten des Landes.

Am 300. Tag des russischen Kriegs gegen die Ukraine setzte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ein Zeichen.

Den 300. Tag des Krieges in der Ukraine begingen Wolodimir Selenksi und Wladimir Putin sehr unterschiedlich, einer an der Front, der andere im Kreml.

Heute, Mittwoch, fliegt er das erste Mal seit Kriegsbeginn in die USA, doch noch am Vortag hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski überraschend die schwer umkämpfte Stadt Bachmut in der Donbass-Region besucht.