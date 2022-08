FCB-Trainer Alex Frei: «Dann bekomme ich einen Kuss von David Degen»

Erstes Penaltyschiessen für Hitz

«Jeder hat gewusst, wie viel für den Verein auf dem Spiel gestanden ist», sagte auch FCB-Captain Fabian Frei. «Über 210 Minuten waren wir die klar bessere Mannschaft. Darum sind wir verdient weitergekommen». Ein Erlebnis wie dieses könne die Mannschaft weiter zusammenschweissen. «Wir wussten, dass es für den Verein heute aus finanzieller Sicht um viel ging», sagte Goalie Marwin Hitz. «Ich glaube, dass war heute das erste Penaltyschiessen in meiner Karriere», so der FCB-Held.

Sofia als letzte Hürde

Verteidiger Michael Lang meinte, dass das Stadion «heute wieder einmal richtig gebrannt» habe. «Man merkt, dass die Fans in Basel wieder nach magischen europäischen Nächten lechzen.» Darum müsse man nun unbedingt den letzten Schritt in die Gruppenphase machen.

Dazu muss der FCB in den Playoffs ZSKA Sofia ausschalten. Am kommenden Donnerstag steht zunächst das Auswärtsspiel in Bulgarien an, eine Woche später hofft FCB-Trainer Alex Frei erneut auf ein volles Joggeli. «Sollten wir dort auch weiterkommen, bekomme ich von David Degen wahrscheinlich einen Kuss auf die Wange», scherzte der erleichterte FCB-Trainer.