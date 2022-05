Basel : «Dann gibt es halt mal eine Strassenschlacht»

Von Linksextremen begangene Sachbeschädigungen und eine Attacke auf einen Pressefotografen an der Demonstration am 1. Mai in Basel bringen der Polizei Kritik ein. In einer Interpellation fordert SVP-Grossrat Joël Thüring Antworten von der Regierung.