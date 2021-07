Strafgericht BS - «Dann habe ich ihm halt einen geblowt»

Am Claraplatz sprach der damals 18-Jährige das 16-jährige Opfer an. Sie und ihre 13-jährige Kollegin waren schon stark alkoholisiert und begleiteten den Beschuldigten zum Bahnhof.

Hier geschah es: In einem Wartehäuschen auf dem Perron von Gleis 9 kam es am 9. November 2019 zu sexuellen Handlungen. Geschahen diese einvernehmlich oder unter Zwang? Diese Frage hatte das Basler Strafgericht zu klären.

Am Bahnhof SBB kam es in einem Wartehäuschen im November 2019 mutmasslich zu einem Sexualdelikt, begangen durch einen damals 18-jährigen Afghanen.

«Es gibt keine andere Möglichkeit, als ihn freizusprechen», schloss Verteidiger Moritz Gall sein Plädoyer am Dienstag vor dem Basler Strafgericht. Seinem Mandanten, einem 20-jährigen Afghanen, warf die Anklage vor, am 9. November 2019 eine 16-Jährige in einem Wartehäuschen am Bahnhof SBB in Basel geschändet zu haben. In widerstandsunfähigem Zustand soll er sie zum Oralverkehr gezwungen haben. Dies während ihre 13-jährige Kollegin daneben infolge übermässigen Alkoholkonsums erbrechen musste.