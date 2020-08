«Dann haben wir 300, 400 und dann 500 Fälle an einem Tag»

Steigende Neuinfektionen in Europa

In der Schweiz belaufen sich die bestätigten Fälle pro 100’000 Einwohner der letzten 14 Tage derzeit auf knapp 28. Am 31. Juli lag dieser Wert noch bei 20. In vielen anderen europäischen Ländern steigt dieser Wert wieder an. Sehen Sie eine Übersicht (Stand: 13. August) über diese Länder in der unten stehenden Grafik: