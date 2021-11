Fünf Tote und über 40 Verletzte an Weihnachtsparade - «Dann hörten wir einen Knall und ohrenbetäubende Schreie»

Amokfahrt an Weihnachtsparade : «Dann hörten wir einen Knall und ohrenbetäubende Schreie»

Als der Fahrer eines roten SUV in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin mit hohem Tempo in eine Weihnachtsparade raste, tötete er fünf Menschen und verletzte mindestens 40. Augenzeugen berichten vom Horror, den sie miterlebten.

70 Mädchen feierten an Parade

Chris Germain, Miteigentümer eines Tanzstudios in der Gegend, sagte, rund 70 Mädchen von zwei bis 18 Jahren – darunter seine dreijährige Tochter – hätten in Paradewagen mitgefeiert. Er habe den Wagen am Kopf des Umzugs gefahren, als er gesehen habe, wie ein brauner Geländewagen «direkt an uns vorbeigeblitzt» sei. Ein Polizist sei diesem Wagen hinterhergelaufen, schilderte Germain. «Da lagen kleine Kinder auf der Strasse, da waren Polizisten und Sanitäter, die bei mehreren Mitgliedern der Parade wiederbelebende Massnahmen vornahmen.»