Covid-Task-Force«Dann müssten wir noch im Oktober mit über 2000 Fällen pro Tag rechnen»

Die Zahlen steigen weiterhin an: Am 7. Oktober meldete das BAG 1077 neue Corona-Fälle bei 15'122 Tests.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am 7. Oktober 1172 Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag 1487 Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden.

«In der Zeit von Juni bis September haben sich die Fallzahlen im Schnitt etwa all 3 bis 4 Wochen verdoppelt.» Das hält die nationale Covid-Task-Force am Freitag in einem Bericht fest. Anfang Oktober sei die Verdoppelung noch schneller geschehen. «Falls sich dieser Trend so fortsetzt, müsste man noch im Oktober mit über 2000 Fällen pro Tag rechnen.»