Wahlen 2023: Claude Longchamp – «Dann steht Marco Chiesa vor der Abwahl» 

1 / 4 Polit-Experte Claude Longchamp sagt: «Wenn Marco Chiesa nicht wiedergewählt wird oder seine Partei national nicht gewinnt, wird er abtreten müssen.» privat Marco Chiesas härtester Konkurrent könnte Gewerbeverbands-Präsident Fabio Regazzi werden. 20min/Matthias Spicher Entscheidend dürfte sein, ob FDP-Kandidat Alex Farinelli mit Mitte-Mann Regazzi zusammenspannt. Parlamentsdienste

Darum gehts Die SVP zittert um die Wiederwahl in den Ständerat ihres Parteipräsidenten Marco Chiesa.

Wenn sich FDP und Mitte arrangieren, stehe der SVP-Chef vor der Abwahl, sagt Politologe Claude Longchamp.

In diesem Fall müsste die Partei einen neuen Präsidenten suchen. Im Fokus stehe Wahlkampfleiter Marcel Dettling.

Herr Longchamp, wie schätzen Sie die Wahl-Situation im Kanton Tessin ein?

Im Tessin ist es Tradition, dass die Ständeratssitze Mitte und FDP gehören, mit wenigen Ausnahmen. Das war über Jahrzehnte eine Bank. Jetzt hatten wir vier Jahre SP und SVP, was politisch keinen Sinn macht. Chiesa und Marina Carobbio neutralisierten sich in der Kleinen Kammer gegenseitig und stimmten in zwei von drei Fällen gegeneinander. Es dürfte eine Dynamik entstehen, diese unbefriedigende Situation zu ändern und zurückzukehren zur altbewährten Formel.



Marco Chiesa sagt relativ offen, dass es für ihn eng wird. Stimmen Sie ihm zu?

Absolut. Er ist in einer speziellen Situation. Es ist ohnehin schwierig, eine Partei aus dem Ständerat zu führen. Hinzu kommen bei ihm sprachliche und geografische Schwierigkeiten, deshalb ist er in der Deutschschweiz wenig präsent. Seine Wahl 2019 war schon knapp, die Kür zum Parteipräsidenten ein Murks. Wenn sich FDP und Mitte arrangieren und auf die ungeteilte Standesstimme setzen, steht Chiesa vor der Abwahl. Hinzu kommt: Die Stadt-Land-Debatte, welche er lancierte, stösst vielen als vereinfachte Polarisierung sauer auf.

Was bedeutet es für die SVP Schweiz, wenn ihr Präsident massiv für sein eigenes Amt kämpfen muss?

In der Deutschschweiz werden im Wahlkampf andere in die Bresche springen müssen. Hier dürften Thomas Aeschi, Magdalena Martullo und Marcel Dettling eine wichtige Rolle einnehmen. In der Romandie wird Chiesa fehlen, weil er dort mit starken Auftritten überzeugt. Für die innere Mobilisierung ist es sicher ein Nachteil, wenn der Chef weniger präsent ist.

Könnte Chiesa ohne Ständeratsamt Parteichef bleiben?

Nein, der SVP-Präsident muss in Bundesbern präsent sein. Wenn er nicht wiedergewählt wird oder seine Partei national nicht gewinnt, wird er abtreten müssen. Die SVP dürfte den Wähleranteil zwar zumindest halten. Sie wird voll auf das Asylthema setzen, damit lassen sich Wahlen gewinnen. Im Ständerat sind aber auch ausserhalb des Tessins Sitzverluste möglich. Die Frage ist, ob Guy Parmelin noch zurücktritt. Das könnte einiges auf den Kopf stellen.

Wer wären mögliche Nachfolger?

Wahlkampfchef Marcel Dettling kommt bei der Basis gut an und hat einen bodenständigen, klaren Auftritt. Womöglich könnte er die Partei einen, er erinnert am ehesten an den Mythos Toni Brunner. Michael Graber führte eine starke Kampagne gegen das Klimagesetz und der Berner Lars Guggisberg pflegt einen gemässigten Auftritt. Ansonsten gibt es viele, welche im Stil wohl zu provokativ sind.