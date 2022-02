Aktuelle Staffel – «Dann sind wir alle hackestramm» – Tiktoker spielen Trinkspiel mit GNTM 

Am 3. Februar startete die 17. Staffel von Germany’s Next Topmodel.

«Alle reden davon, dass sie mehr Diversity haben möchten. Sie reden, reden und reden, aber ich, ich bringe es an den Start», sagt Heidi Klum am Anfang der neuen Staffel von Germany’s Next Topmodel. Dieses Jahr setzt sie auf noch mehr Diversity und Body Positivity. Jede sollte die Chance haben, dabei zu sein und mitzumachen egal mit welcher Körperform oder in welchem Alter. Von den 9000 Bewerberinnen, konnten sich 31 Kandidatinnen durchsetzen, die zwischen 18 und 68 Jahre alt und zwischen 1,54 und 1,95 Meter gross sind. Sie tragen Kleidergrössen zwischen 30 und 54. So viel Diversity gab es in Heidi Klums Sendung noch nie.