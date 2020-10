Die Kantonsärzte sind derzeit gefordert: Am Montag meldete das Bundesamt für Gesundheit für das Wochenende über 4000 Neuinfektionen bei einer hohen Positivitätsrate von 11,4 Prozent. Vielerorts läuft das Tracing am Anschlag (siehe unten).

«Wir befinden uns in einem starken Aufwärtstrend», sagt er. Die Positivitätsrate sei im Kanton nun auf 7,1 Prozent gestiegen. Es sei verständlich, dass dies für Verunsicherung sorge, zumal im Kanton Bern wegen zweier Partygänger 1500 Personen in Quarantäne geschickt werden mussten. Das Tracing funktioniere aber nach wie vor.

Mangel an Disziplin und Aufmerksamkeit

Dass man schweizweit nun übers Wochenende schon über 4000 neue Fälle zähle, liegt für Giebel hauptsächlich an der Disziplin und der Aufmerksamkeit der Bevölkerung. «Diese hat stark nachgelassen.» Daneben sieht er eventuell auch das kühlere Wetter als Treiber. All dies habe dazu geführt, dass man in Bern nun eine erweiterte Maskenpflicht eingeführt habe. Rückkehrer aus den Herbstferien mit Covid-19 verzeichne man dagegen kaum.

Lockdowns für Stadtteile

Die schweizweit stark steigenden Zahlen werfen die Frage auf, wie lange die Kantone die Tracing-Strategie noch stemmen können. Eine klare Grenze gebe es hier nicht, sagt Giebel. Aber: «Wenn es so weitergeht, wäre es tatsächlich eine Idee, die Armee und den Zivilschutz aufzubieten.» Alain Berset erklärte am Montag vor den Medien, auch regionale Lockdowns seien in der kantonalen Kompetenz. Giebel: «Das gehört auch zu unserer Strategie. Wir könnten etwa Firmen oder Schulen schliessen sowie stark betroffene Stadtteile oder Regionen in den Lockdown schicken.» Man hoffe aber, dass die breiteren Massnahmen nie nötig werden.