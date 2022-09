Stunden vor Tod von Elizabeth II.«Dann wurde alles still» – so erfuhr Charles, dass die Queen im Sterben liegt

Den vergangenen 8. September wird Jenna Bush Hager nie mehr vergessen: Die Tochter von US-Präsident George W. Bush sass an jenem Tag im Arbeitszimmer in Dumfries House, der Residenz des ehemaligen Prinz Charles und seiner Frau Camilla. Sie sollte am frühen Nachmittag ein Interview mit der Herzogin von Cornwall führen. Doch es kam alles anders.

Rund eine Stunde vor Dreharbeiten bemerkte Bush Hager, wie Bedienstete auf dem Gang hin und her rannten. Kurz danach seien Mitarbeitende des royalen Paares ins Zimmer gekommen und hätten Bush Hager gebeten, leise zu sein. «Er telefoniert gerade», sagte das Personal. Die US-Amerikanerin wusste, dass sich direkt neben dem Zimmer das Büro des damaligen Thronfolgers befand. Während der Mitarbeitende um Ruhe bat, «hörten wir plötzlich einen Helikopter», erzählte Bush Hager in der Sendung « Today »

Er stieg sofort in einen Helikopter Richtung Balmoral

Nachdem Charles III. im Telefonat erfahren hatte, dass seine Mutter im Sterben lag, sei alles im Haus «still geworden», erzählte auch der königliche Chefkorrespondent von Newsweek, Jack Royston, in der Sendung «The Royal Beat». Minuten später sei ein Helikopter von Dumfries House in Richtung Schloss Balmoral in Schottland abgeflogen – an Bord der älteste Sohn der Queen und seine Frau.