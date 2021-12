Danni Büchner: Sie fürchtet Krebs-Schicksal wie das von Jens

«Man denkt sofort: Tumor. Irgendwas im Körper stimmt nicht. Wir wussten nicht, was es ist», erinnert sich Danni mit zittriger Stimme. Damit nicht genug: ihre Werte stiegen stetig weiter an. Eine Situation, die das TV-Sternchen verunsicherte. «Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kommen mir die Tränen. Ich musste zum MRT und ich dachte sofort: Was ist, wenn mit mir dasselbe passiert, wie mit Jens? Ich habe tagelang gezittert und gedacht: Was ist, wenn? (…) Wenn ich nicht mehr bin, was haben meine Kinder dann?» Denn auch Dannis drei Kinder aus erster Ehe haben ihren Vater früh verloren.