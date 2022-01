Danni Büchner macht ihre neue Beziehung zu «Goodbye Deutschland»-Kollege Sohel öffentlich

Die Liebe war für Reality-TV-Star Danni Büchner in den vergangenen Jahren ein schwieriges Thema: 2018 starb ihr geliebter Ehemann Jens Büchner im Alter von 49 Jahren an Krebs, 2020 folgte ein On-off-Liebesdrama mit Schlagersänger Ennesto Monté (46), das vergangenen Sommer endgültig in die Brüche ging. Doch nun scheint die 43-Jährige wieder glücklich verliebt zu sein – und zwar in Sohel Abdoulkhanzadeh.