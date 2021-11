Toxische Beziehung: Auf diese 7 Red Flags musst du achten

1. Sie schmälert dein Selbstbewusstsein

Hat dich die Person schon auf kleine Dinge an deinem Äusseren oder deiner Art hingewiesen, die dir vielleicht gar nie aufgefallen sind? Vielleicht sogar als «gutgemeinte, neckische Sprüche», wie zum Beispiel: «Du hast halt Babyfett, ist doch süss!», oder «du bist halt nicht so schlau, dafür hübsch»? Solche Sprüche prallen selten einfach so ab, sie hinterlassen einen Nachgeschmack und können sich negativ auf dein Selbstvertrauen auswirken.

2. Du kannst nicht 100 Prozent du selbst sein

3. Sie unterstützt dich nicht in deinen Zielen

Wer dich wirklich mag, inspiriert dich, an dich zu glauben und dein Potential zu erkennen. Wenn immer dir eine Person hingegen das Gefühl gibt, dass du etwas eh nicht packen wirst und das mal lieber sein lassen solltest, sollten die Alarmglocken läuten. Du bist meist sowieso deine härteste Kritikerin oder dein härtester Kritiker. Du brauchst nicht noch jemanden, die oder der dich ständig zusätzlich an dir zweifeln lässt.

4. Sie macht sich über dich lustig

5. Sie macht dir ein schlechtes Gewissen

6. Sie gibt dir das Gefühl, etwas stimmt nicht mit dir

Denkst du je länger je mehr, dass du mit dir etwas nicht in Ordnung ist? Zweifelst du an dir, wenn du Streit oder komische Momente mit der Person erlebst? Manipulative Menschen haben eine Gabe: Sie schaffen es, dass du an dir selber zweifelst und Stück für Stück deine Identität und den Glauben an dich verlierst. Gefährlich sind Sätze wie «das hab ich so nie gesagt», «du nimmst immer alles so ernst» oder «krass, wie du dich schon wieder reinsteigerst».