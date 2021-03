1. Du hast ständig Angst, er könnte sauer werden

2. Sie vergleicht sich konstant mit dir

Wenn dir etwas Schönes passiert ist, oder du etwas erreicht hast, zögerst du, ihr davon zu erzählen. Denn du spürst ihre Missgunst. Sie lächelt dann künstlich und wechselt schnell das Thema. Oder macht die Sache, an der du gerade so Freude hast, sogar mies. Es ist offensichtlich: Sie konkurriert mit dir und alles, was du hast, will sie auch.

3. Sie will dich vereinnahmen

In alles mischt sie sich ein: in deine Beziehung, in deinen Job, in deine familiären Angelegenheiten – und in deine anderen Freundschaften. Denn sie weiss, wer und was gut für dich ist. Und für dich am allerbesten geeignet findet sie – Überraschung: sich selbst.