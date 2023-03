Daran scheitern die meisten Beziehungen – und so geht es besser

Statistisch gesehen liegen die Chancen, dass deine Beziehung zerbricht, beängstigend hoch. Tatsächlich gibt es keine Garantie für lebenslange, glückliche Partnerschaften und viele enden in einer Trennung. Das muss nicht immer schlecht sein, manchmal ist es tatsächlich besser, eine Verbindung wieder zu lösen. Glaubst du aber an deine Beziehung und willst dafür sorgen, dass sie im besten Falle lange bestehen bleibt, solltest du dich, laut eines Wissenschaftlers, vor allem auf einen Aspekt konzentrieren.

Vier entscheidende Faktoren

Der Psychologe John Gottman gilt als einer der renommiertesten Beziehungsforscher der Welt. Basierend auf seinen Studien mit rund 40‘000 Paaren hat er vier Faktoren identifiziert, die in den meisten Fällen für das Scheitern einer Beziehung verantwortlich sind. Dazu zählen mitunter Kritik – konkreter meint er damit Angriffe auf den Charakter der Partnerin oder des Partners. Dann kommt Abwehr hinzu, also wenn man sich vor Kritik schützen will und sich stets entschuldigt oder die Schuld abschiebt. Sowie abwiegeln – man zieht sich also aus der Kommunikation zurück, ignoriert das Gegenüber, schweift ab oder beschäftigt sich lieber anderweitig.