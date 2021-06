Zoo Zürich - Daran starb Gorilla-Dame Mawimbi (8)

Der Zoo Zürich hatte am 21. April das Gorillaweibchen Mawimbi aufgrund einer schweren Erkrankung einschläfern müssen. Die Untersuchungen am Tierspital haben nun ergeben, dass eine akute Gehirnentzündung die schweren Krankheitssymptome hervorgerufen hatte. Wie der Zoo Zürich in einer Mitteilung schreibt, wurde die Gehirnentzündung durch eine Amöbenart (Balamuthia mandrillaris) ausgelöst. Diese gelangt über kleine Wunden oder durch Inhalation in den Körper.



Es handle sich hier um eine sehr seltene und leider tödliche Erkrankung. Das Wissen darüber beruhe zu einem grossen Teil auf untersuchten Einzelfällen, bei denen die Amöbe bei Menschen oder Tierarten wie Hunden, Pferden oder Primaten nachgewiesen wurde. Da die Krankheit nicht ansteckend ist, besteht für Menschen und die anderen Tiere der Gorillagruppe keine Gefahr, heisst es in der Mitteilung weiter.