«Eines der am härtesten arbeitenden Organe im Körper»

Von der grossen Bedeutung der Endothelien bei Covid-19 berichteten im April 2020 erstmals Mediziner um Frank Ruschitzka vom Unispital Zürich (USZ), im Fachjournal «The Lancet» . Das Team hatte nachgewiesen, dass das Virus nicht nur die ACE2-Zellrezeptoren in der Lunge nutzt, um sich in den Körper einzuschleusen, sondern auch die, die auf den Endothelien sitzen.

«Die Innenschicht der Gefässe ist eines der am härtesten arbeitenden Organe im Körper», sagte Ruschitzka damals zu 20 Minuten. «Es produziert Hormone und weitere Faktoren, die dafür sorgen, dass die Gefässe offen bleiben und das Blut fliessen kann.» So verhindert es etwa die Entstehung von Thrombosen. «Es ist praktisch unser Innenverteidiger und spielt bei der körpereigenen Abwehr eine entscheidende Rolle.» Doch genau diese wichtige Funktion setzt Sars-CoV-2 nach dem Eindringen in den Körper ausser Kraft, wie das USZ-Team herausgefunden hat: «Das Virus sorgt dafür, dass die Blutplättchen verklumpen, das Blut dicker wird und die Gefässe enger werden – es trifft uns dort, wo es uns am meisten wehtut, und zwar auf allen Ebenen.» Die Folge seien eine Durchblutungsstörung und vermehrte Thrombosenbildung in allen Organen.