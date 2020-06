Neue Corona-Lockerungen

Darauf darf man sich ab heute freuen

Am Samstag folgt der nächste Schritt in Richtung Normalität. Kinos, Clubs, Campingplätze und Zoos machen wieder auf. Die Lockerungen der Corona-Regeln im Überblick.

Filme im Kino schauen, mit der Familie in den Zoo und campen: Ab Samstag ist das alles wieder möglich. Grund dafür sind die weitreichenden Lockerungen, die der Bundesrat am 27. Mai beschlossen hat. Hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Regeln im gelockerten Corona-Regime.

Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen

Öffentliche Veranstaltungen sind in dieser Grösse ab Samstag wieder erlaubt. Diese Lockerungen werden vor allem der Kultur zugutekommen: Messen, Konzerte, Theater- und Filmvorführungen dürfen wieder stattfinden. Auch politische Kundgebungen und Familienanlässe sind in dieser Grösse wieder möglich. Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bleiben jedoch noch voraussichtlich bis am 31. August 2020 verboten.