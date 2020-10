Darauf müssen Autolenker bei Nebel achten

Bevor es mit dem Auto losgeht, sollte man nachschauen, ob die Scheinwerfer sauber sind; gegebenenfalls wischt man sie schnell mit einem Tuch ab. Empfehlenswert ist es, im Herbst einen Lichttest zu absolvieren. Viele Garagen bieten dies kostenlos oder im Rahmen des Services an. Fehler in der Beleuchtung werden so erkannt und können behoben werden. Für gute Sicht sorgt auch eine gut geputzte Windschutzscheibe sowie ein aktivierter Scheibenwischer. Dieser sollte zudem noch funktionstüchtig sein. Die Wischblätter müssen, ohne Schlieren zu hinterlassen, die kondensierten Nebeltröpfchen von der Scheibe entfernen. Arbeiten die Wischblätter nicht zufriedenstellend, steht ein Ersatz an. Das Beschlagen der Frontscheibe von innen lässt sich durch die Ausrichtung des Gebläses auf sie vermeiden.