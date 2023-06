Zweisprachig Aufwachsen: Das musst du bei der Erziehung beachten

Bilingualität entsteht im Kleinkindalter und im Alltag. Kinder lernen eine andere Sprache , indem sich die Eltern mit ihnen in ihrer jeweiligen Mutter- oder Vatersprache unterhalten. Reden die Eltern beide beispielsweise Hebräisch, die Umgebungssprache ist aber eine andere, lernt das Kind diese in der Kita oder Spielgruppe. Bilinguale Erziehung entsteht durch Gespräche mit kompetenten Menschen, die eine Sprache perfekt beherrschen.

Nein, weitere Sprachen lernen sie in der Schule.

Nein, weitere Sprachen lernen sie in der Schule.

Ja, und ich sehe bisher nur Vorteile. Ja, aber ich würde es heute anders machen. Wenn ich Kinder hätte, dann auf jeden Fall. Nein, weitere Sprachen lernen sie in der Schule. Ist mir egal.

Wohl kaum. Vier Sprachen parallel funktionieren aber bestens. Zwar brauchen die Kinder etwas länger und haben eine Phase, in der alles durcheinandergerät, aber das ordnet sich mit der Zeit von allein. Manchmal verunsichert das die Bezugsperson, ist aber kein Grund aufzuhören. Wichtig ist: Eine Sprache ist einer Person fix zugeordnet.

Lernten Kinder früh mehrere Sprachen, seien diese im Hirn an einem Ort abgelegt, so die Expertin.

Was sind die Vorteile?

Lernen Kinder früh mehrere Sprachen, sind diese im Hirn an einem Ort abgelegt. Das bedeutet, dass sie ohne grosse Probleme hin und her wechseln können. Lernen Kinder mit acht, neun Jahren eine Fremdsprache, sind diese an unterschiedlichen Orten abgelegt. Das kennt man vielleicht von sich selbst. Switche ich auf Englisch, brauche ich einen kurzen Moment, bis ich reinkomme und es fliessend spreche.