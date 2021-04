Der wichtigste Tipp zuerst: Kaufe niemals ein Velo, das du nicht gesehen hast oder probegefahren bist! Denn auf Fotos, etwa auf Onlinemarktplätzen, kann man Schäden geschickt verstecken und du bist schnell von einem glänzenden Rahmen in schöner Umgebung geblendet, der sich bei näherem Hinsehen als komplette Schrottkiste entpuppt.

Dieses Bike sieht schon auf dem Foto ziemlich am Ende aus. Bilder können aber auch ziemlich trügerisch sein.

Auch Velos in Online-Auktionen kann man natürlich besichtigen – will das der Verkäufer oder die Verkäuferin auf keinen Fall, dann stimmt vielleicht etwas am Velo nicht.