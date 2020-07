vor 58min

GROW UP

Darauf solltest du beim Handy-Kauf achten

iOS oder Android? Mit Vertrag oder ohne? Sich für das richtige Gerät zu entscheiden, ist nicht immer einfach. Mit unseren Tipps kannst du Geld sparen und sogar noch etwas für die Umwelt tun.

Nicht nur alltägliches Surfen, Selfies-Versenden oder Musikhören muss gewährleistet sein, für viele ist das Smartphone vor allem ein Prestigeobjekt. Je neuer, desto besser. Doch muss es nicht immer das teuerste Gerät sein. Allzu gern lässt man sich von der Werbung oder der Beratung vor Ort von einem überteuerten High-End-Smartphone überzeugen und vergisst dabei, dass die persönlichen Bedürfnisse auch mit einem 300-Franken-Gerät optimal abgedeckt sein könnten.

Auf folgende Punkte solltest du achten, wenn du dir ein Smartphone kaufen möchtest:

Betriebssystem

Fällt deine Wahl auf Apples iOS, kommen lediglich die verschiedenen iPhone-Modelle infrage. Die aktuellsten Geräte kosten mit rund 1000 Franken allerdings ziemlich viel. Ist dir eine solche Investition zu hoch, hast du mit dem Android-Betriebssystem eine nahezu unendliche Auswahl an Smartphones. iOS wird vor allem wegen des Zusammenspiels von Hard- und Software gelobt, bei Android steht dir dafür eine vergleichsweise hohe Zahl an kostenlosen und individuellen Apps zur Verfügung.

Akkulaufzeit

Je höher die Leistung, desto höher der Stromverbrauch. Der Telefon-Akku sollte grundsätzlich mindestens einen Tag lang halten. Die Akkulaufzeit hängt allerdings auch sehr stark von der Handhabung sowie Nutzung der Apps ab.

Bauart und Bildschirm

Neben ästhetischen Ansprüchen und der für dich idealen Grösse solltest du auch auf die Bauart deines Smartphones achten. Materialien wie Keramik oder Glas sehen zwar hübsch aus, machen dein Handy jedoch anfällig auf Beschädigungen beim Herunterfallen. Kunststoffbauteile im Gehäuse bieten in vielen Fällen tatsächlich mehr Stabilität (zersplitterte Glasbildschirme sind bekanntlich ein häufiges Phänomen). In der Breite sollte der Bildschirm möglichst weit zum Rand des Gehäuses reichen. Gerade an den Seiten werden Touchscreens aufgrund der Abnützung nach einiger Zeit sehr anfällig auf Störungen.

Kosten

Nutzt du dein Handy vor allem zum Nachrichtenschreiben, Telefonieren, Musikhören oder gelegentlich mal zum Anschauen eines Youtube-Filmchens, findest du im Preissegment von circa 250 bis 400 Franken garantiert ein passendes Gerät. Im High-End-Bereich bezahlt man hingegen schnell mal 800 Franken für ein Smartphone. Starrt man jedoch zusammengerechnet zwei bis drei Stunden pro Tag aufs Handy und schaut im Zug auch gern mal Serien oder Filme, hat ein solcher Preis unter Umständen auch seine Berechtigung.

Nachhaltigkeit

Die in einem handelsüblichen Smartphone verbauten Rohstoffe belasten bei der Gewinnung und Entsorgung unsere Umwelt. So kannst du dir auch überlegen, dir ein Occasions-Handy anzuschaffen, das wegen eines Neukaufs nicht mehr gebraucht wird. Wir raten allerdings davon ab, dies ohne es zu sehen bei Tutti oder Ricardo zu kaufen. Stattdessen solltest du bei Elektronikanbietern nach gebrauchten Geräten suchen. Diese sind in der Regel geprüft und du kannst das Telefon zurückschicken, falls es nicht funktioniert.

Nutze die Lebensdauer deines Smartphones

Der Erwerb in Kombination mit überteuerten Abos ist für die Mobilfunkanbieter eine Goldgrube. Sie können dir ohne Aktionspreise regelmässig ein neues Gerät und hohe Vertragsgebühren aufschwatzen, was sich für dich auf die Dauer meistens nicht lohnt. Unsere Empfehlung lautet daher: Kaufe das Gerät zum Vollpreis (häufig kannst du beim Kaufpreis auch noch von Aktionen profitieren) und nutze es, bis es seine maximale Lebensdauer erreicht hat. Bei sorgfältiger Handhabung sollte jedes Smartphone eine Betriebszeit von drei Jahren überleben. Unser Tipp: Schalte beispielsweise dein Telefon über Nacht vollständig aus, anstatt nur in den Flugmodus zu wechseln. Ein elektronisches Gerät in solch kompakter Bauweise, das sich mehrere Jahre im Dauerbetrieb befindet, büsst irgendwann gezwungenermassen an Leistung ein.