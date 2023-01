Lauberhorn-Abfahrt: Marco Odermatt scherzt über Aleksander Kilde

«Ich entschuldige mich» – diese Worte stammen von Aleksander Kilde nach seinem Gewinn des Super-G in Wengen am Freitag und dem Verhindern einer ganz grossen Party aus Schweizer Sicht. Doch Einsicht gab es vom Norweger dann am Samstag trotzdem nicht. Auch in der Abfahrt stahl er den Schweizern einen Heimsieg.