Heim-Spiele in Peking 2022 : Darf Chinas Hockey-Team nicht zu Olympia, weil es zu schlecht ist?

IIHF-Präsident Luc Tardif lässt durchblicken, dass das Olympia-Turnier 2022 ohne den Gastgeber über die Bühne gehen könnte. Dabei wäre China eigentlich gesetzt und bereits in eine Gruppe gelost.

Am 4. Februar 2022 beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking.

Insgesamt genau 100 Medaillen gewannen die chinesischen Athletinnen und Athleten 2008 bei den letzten Olympischen Spielen in Peking. Ganze 48 davon glänzten golden, was mit grossem Abstand Platz 1 im Medaillenspiegel vor den USA bedeutete (36 Mal Gold). 14 Jahre später kehrt das olympische Feuer zurück in die chinesische Hauptstadt – dieses Mal aber im Winter.