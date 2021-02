In Leipzig wird wohl nicht das Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse zwischen Leipzig und Liverpool am 16. Februar stattfinden. Grund dafür ist das seit Samstag geltende Einreiseverbot für Menschen aus besonders von Corona-Mutationen betroffenen Gebieten. Zu diesen Risikogebieten zählt insbesondere auch Grossbritannien. Um nach Leipzig zu kommen, müsste Liverpool am 15. Februar nach Leipzig reisen – also entgegen der Einreiseverordnung der Bundesregierung.