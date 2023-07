Bahnhof Bern: Darf das Personal tricksen, um Passagiere aus überfüllten Zügen zu holen?

In Bern konnte der Zug weiterfahren, nachdem das Zugpersonal verkündet hatte, der Zug sei nun ausgefallen. Das führt in der 20-Minuten-Community zu Diskussionen. «Die, die das mit dem ausfallenden Zug geglaubt haben, wurden ja voll veräppelt», schreibt ein User.

Das führt in der 20-Minuten-Community zu Diskussionen.

In Bern konnte ein überfüllter Zug erst weiterfahren, als das Zugpersonal sagte, der Zug sei ausgefallen.

An zwei Samstagen hintereinander konnte ein SBB-Zug zunächst nicht losfahren, weil zu viele Menschen an Bord waren. In Baden AG stiegen nach einer Durchsage genug Passagierinnen und Passagiere aus, dass der Zug weiterfahren konnte.