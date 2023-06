Unterschiedliche Tempobeschränkungen auf der Gegenfahrbahn

Frage von Katja ans Viva-Expertenteam:

Ich fahre jeden Tag eine Strecke, auf der in der einen Richtung das 50-km/h-Limit aufgehoben wird und man 80 km/h fahren darf, das letzte Schild in der Gegenrichtung aber 60 km/h angibt. Wie schnell darf ich nun wirklich fahren?

Antwort:



Es wirkt eigenartig, aber tatsächlich gibt es – zwar selten – nicht richtungsgetrennte Strecken, auf denen in den zwei Fahrtrichtungen verschiedene Tempolimits signalisiert sind. Und ja, es gilt an derselben Stelle hier in jede Richtung das jeweilige Limit. Dies wird heute praktisch nicht mehr gemacht, weil es verwirrt und theoretisch bei einem Wendemanöver von Ortsunkundigen sonst zu einer Busse wegen zu schnellen Fahrens führen könnte.