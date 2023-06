Rechtsexperte erklärt: Darf der Vormieter mich verpflichten, seine Möbel abzukaufen?

So begegnet man immer mehr der Bedingung, als Nachmieter nur in Betracht gezogen zu werden, sofern man dem Mieter gewisse Möbel abkauft.

Das ist passiert

Der 44-jährige G. hatte gute Aussichten, eine Wohnung zu übernehmen. Die Mieter wollten ihn und seine Freundin nämlich bei der Verwaltung als Nachmieter vorschlagen. Bewerben durfte sich das Paar aber nur unter einer Bedingung: Die beiden mussten sich in einem Vertrag verpflichten, den Mietern alle in einer Liste festgehaltenen Möbel abzukaufen. Als die Liste immer länger und die Forderungen mehr wurden, wehrte sich das Paar. Mit Hilfe eines Anwalts wurde der Vertrag als ungültig erklärt.

Laut Walter Angst, Co-Geschäftsleiter Mieterinnen- und Mieterverband Zürich, ist der Umstand bekannt, dass die Not der Wohnungssuchenden von den Mieterinnen und Mietern ausgenutzt wird. «Ein solches Vorgehen ist unsolidarisch und verwerflich.» Anders als in Deutschland seien in der Schweiz Vermittlungsgebühren verpönt. «Es macht das Umziehen noch teurer, als es das eh schon ist», so Angst.